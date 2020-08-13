НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,41 гривен за евро. Это на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 14 августа установлен на таком уровне: 32,4185 гривен за евро (+0,0224 грн). При этом курс евро на 12 августа составляет 32,3961 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 12 августа 2020 года, в обменных пунктах курс евро вырос на 3 копейки до 32,55 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,07 (32,03 - 13 августа), продажи - 32,55 (32,52 - 13 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 32,45 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 32,41 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,40 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 14 августа установлен на таком уровне: 27,4083 гривен за 1 доллар (-0,1183 грн). При этом курс доллара на 13 августа составляет 27,5266 гривен за 1 доллар.