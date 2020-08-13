НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 14 серпня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,41 гривень за євро. Це на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 14 серпня встановлено на такому рівні: 32,4185 гривень за євро (+0,0224 грн). При цьому курс євро на 12 серпня становить 32,3961 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 12 серпня 2020 року, в обмінних пунктах курс євро виріс на 3 копійки до 32,55 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,07 (32,03 - 13 серпня), продажу - 32,55 (32,52 - 13 серпня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу курс євро в продажу виріс на 3 копійки до 32,45 гривень за євро.. Курс купівлі становить 32,41 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 14 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,40 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 14 серпня встановлено на такому рівні: 27,4083 гривень за 1 долар (-0,1183 грн). При цьому курс долара на 13 серпня становить 27,5266 гривень за 1 долар.