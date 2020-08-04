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НБУ підвищив офіційний курс євро

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 18:20
НБУ підвищив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Єдина європейська валюта подорожчала на 21 копійку

Національний банк України (НБУ) на 5 серпня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,72 гривень за євро. Це на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 серпня встановлено на такому рівні: 32,7234 гривень за євро (+0,2065 грн). При цьому курс євро на 4 серпня становить 32,5169 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 4 серпня 2020 року, в обмінних пунктах курс євро знизився на 6 копійок до 32,80 гривень за євро. Середній курс покупки євро складає 32,25 (32,13 - 3 серпня), продажу - 32,80 (32,86 - 3 серпня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 32,57 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,54 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 5 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 гривень за долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 5 серпня встановлено на такому рівні: 27,8225 гривень за 1 долар (+0,086 грн). При цьому курс долара на 4 серпня становить 7,7365 гривень за 1 долар.

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