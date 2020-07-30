НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 июля 2020 года установил курс евро на уровне 32,54 гривен за евро. Это на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 31 июля установлен на таком уровне: 32,547 гривен за евро (+0,0774 грн). При этом курс евро на 30 июля составляет 32,4696 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 30 июля 2020 года, в обменных пунктах курс евро снизился на 4 копейки до 32,55 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,00 (32,02 - 29 июля), продажи - 32,55 (32,59 - 29 июля) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 32,69 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,66 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,69 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 30 июля установлен на таком уровне: 27,6867 гривен за 1 доллар (+0,0016 грн). При этом курс доллара на 28 июля составляет 27,6851 гривен за 1 доллар.