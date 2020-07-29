ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

НБУ повысил официальный курс евро

Киев, Среда 29 июля 2020 17:50
НБУ повысил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Единая европейская валюта подорожала на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2020 года установил курс евро на уровне 32,46 гривен за евро. Это на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 июля установлен на таком уровне: 32,4696 гривен за евро (+0,0157 грн). При этом курс евро на 29 июля составляет 32,4539 гривен за евро.

НБУ повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 29 июля 2020 года, в обменных пунктах курс евро вырос на 7 копеек до 32,59 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,02 (31,94 - 28 июля), продажи - 32,59 (32,52 - 28 июля) грн за евро.

Межбанк

На межбанке урс евро в продаже снизился на 3 копейки до 32,49 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,47 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,68 гривен за доллар, что на 0,2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 30 июля установлен на таком уровне: 27,6867 гривен за 1 доллар (+0,0016 грн). При этом курс доллара на 28 июля составляет 27,6851 гривен за 1 доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Курс еврокурс НБУКурс гривны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь