НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 мая 2020 года установил курс евро на уровне 29,50 гривен за евро, что на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 мая установлен на таком уровне: 29,5078 гривен за евро (+0,2139 грн). При этом курс евро на 4 мая составляет 29,2939 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 4 мая 2020 года, курс на наличном рынке вырос на 9 копеек до 29,54 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,06 (29,03 - 30 апреля), продажи - 29,54 (29,45 - 30 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 29,45 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,42 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,97 гривен за доллар, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 мая установлен на таком уровне: 26,9749 гривен за 1 доллар (+0,0157 грн). При этом курс доллара на 4 мая составляет 26,9592 гривен за 1 доллар.