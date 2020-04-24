НБУ повысил официальный курс евро

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Единая европейская валюта подорожала на 20 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 29,33 гривен за евро, что на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 27 апреля установлен на таком уровне: 29,3306 гривен за евро (+0,1923 грн). При этом курс евро на 23 апреля составляет 29,1383 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 23 апреля 2020 года, курс на наличном рынке снизился на 3 копейки до 29,51 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,93 (28,98 - 23 апреля), продажи - 29,51 (29,54 - 23 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 29,30 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,26 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,14 гривен за доллар, что на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 апреля установлен на таком уровне: 27,1441 гривен за 1 доллар (+0,1304 грн). При этом курс доллара на 24 апреля составляет 27,0137 гривен за 1 доллар.