НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 29,70 гривен за евро, что на 17 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 апреля установлен на таком уровне: 29,7081 гривен за евро (+0,1705 грн). При этом курс евро на 14 апреля составляет 29,5376 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 14 апреля 2020 года, курс на наличном рынке в продаже снизился на 9 копеек до 29,75 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,19 (29,22 - 13 апреля), продажи - 29,75 (29,84 - 13 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро продаже вырос на 16 копеек до 29,85 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,81 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,08 гривен за доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 апреля установлен на таком уровне: 27,0899 гривен за 1 доллар (+0,0495 грн). При этом курс доллара на 14 апреля составляет 27,0404 гривен за 1 доллар.