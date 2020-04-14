Медленное снижение: что происходит с курсом доллара 14 апреля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар и евро дешевеют в обменных пунктах

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 апреля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 27,33 гривен за доллар, курс евро снизился на 9 копеек до 29,75 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,98 (26,99 - 13 апреля), продажи - 27,33 (27,37 - 13 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,19 (29,22 - 13 апреля), продажи - 29,75 (29,84 - 13 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,22 (3,19 - 13 апреля), продажи 3,72 (3,72 - 13 апреля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 14 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,00 гривен за доллар, курс в покупке - 26,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,48 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 14 апреля справочный курс на уровне 27,05 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 13 апреля (27,05 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,00 - 27,20 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 13 апреля приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год. Дефицит госбюджета увеличен до 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Национальный банк Украины выступает против эмиссии гривны для финансирования дефицита государственного бюджета. По его словам, НБУ против того, "чтобы снова выпускать из бутылки "джинна инфляции и девальвации". Потому что из-за эмиссии гривна стремительно упадет, а цены стремительно вырастут.