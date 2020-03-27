НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 марта 2020 года установил курс евро на уровне 30,90 гривен за евро, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 марта установлен на таком уровне: 30,9027 гривен за евро (+0,0394 грн). При этом курс евро на 27 марта составляет 30,8633 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 27 марта 2020 года, на наличном рынке в продаже вырос на 85 копеек до 31,62 гривен за евро. редний курс покупки евро составляет 30,58 (29,91 - 26 марта), продажи - 31,62 (30,77 - 26 марта) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,94 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,88 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,18 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 марта установлен на таком уровне: 28,183 гривен за 1 доллар (+0,0449 грн). При этом курс доллара на 27 марта составляет 28,1381 гривен за 1 доллар.