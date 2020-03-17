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НБУ повысил официальный курс евро

Новости » Финансы     17.03.2020 - 18:25
НБУ повысил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 20 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 марта 2020 года установил курс евро на уровне 29,72 гривен за евро, что на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 18 марта установлен на таком уровне: 29,7271 гривен за евро (+0,2022 грн). При этом курс евро на 17 марта составляет 29,5249 гривен за евро.

НБУ повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 17 марта 2020 года, на наличном рынке вырос на 1 гривну 52 копейки до 31,72 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,05 (29,27 - 16 марта), продажи - 31,72 (30,20 - 16 марта) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос вырос на 12 копеек до 29,78 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,63 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,05 гривен за доллар, что на 53 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 марта установлен на таком уровне: 27,0566 гривен за 1 доллар (+0,5317 грн). При этом курс доллара на 17 марта составляет 26,5249 гривен за 1 доллар.

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