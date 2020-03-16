НБУ резко повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 53 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 марта 2020 года установил курс евро на уровне 29,52 гривен за евро, что на 53 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 марта установлен на таком уровне: 29,5249 гривен за евро (+0,5348 грн). При этом курс евро на 16 марта составляет 28,9901 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 16 марта 2020 года, на наличном рынке вырос на 52 копейки до 30,20 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,27 (28,91 - 13 марта), продажи - 30,20 (29,68 - 13 марта) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 55 копеек до 29,66 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 29,62 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 26,52 гривен за доллар, что на 44 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 марта установлен на таком уровне: 26,5249 гривен за 1 доллар (+0,4359 грн). При этом курс доллара на 16 марта составляет 26,089 гривен за 1 доллар.