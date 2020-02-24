НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 25 лютого 2020 року встановив курс євро на рівні 26,51 гривень за євро, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 25 лютого встановлено на такому рівні: 26,5109 гривень за євро (+0,098 грн). При цьому курс євро на 24 лютого становить 26,4129 гривень за євро.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого 2020 року, на готівковому ринку виріс на 3 копійки до 26,56 гривень за євро. Середній курс покупки євро складає 26,24 (26,20 - 21 лютого), продажу - 26,56 (26,53 - 21 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро в продажу виріс на 8 копійок до 26,59 гривень за євро .. Курс в покупці становить 26,57 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 25 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,49 гривень за долар, що на 4 копійки вище нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 лютого встановлено на такому рівні: 24,4995 гривень за 1 долар (+0,0465 грн). При цьому курс долара на 24 лютого становить 24,4530 гривень за 1 долар.