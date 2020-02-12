НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 февраля 2019 года установил курс евро на уровне 26,72 гривен за евро, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 февраля установлен на таком уровне: 26,7246 гривен за евро (-0,1041 грн). При этом курс евро на 12 февраля составляет 26,6205 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 12 февраля 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 7 копеек до 26,87 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,50 (26,41 - 11 февраля), продажи - 26,87 (26,80 - 11 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 26,73 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,71 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,49 гривен за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 февраля установлен на таком уровне: 24,4966 гривен за 1 доллар (+0,0730 грн). При этом курс доллара на 12 февраля составляет 24,4236 гривен за 1 доллар.