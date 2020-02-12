Курс доллара немного вырос

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 10 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 февраля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 10 копеек до 24,58 гривен за доллар, курс евро вырос на 7 копеек до 26,87 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,38 (24,28 - 11 февраля), продажи - 24,58 (24,48 - 11 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,50 (26,41 - 11 февраля), продажи - 26,87 (26,80 - 11 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,53 (3,53 - 11 февраля), продажи 3,87 (3,87 - 11 февраля) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,40-24,55 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 12 февраля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей курс в продаже снизился на 3 копейки до 24,49 гривен за доллар, курс в покупке до 24,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,74 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 12 февраля справочный курс на уровне 24,48 грн/доллар, повысив его по сравнению с 11 февраля (24,41 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

По прогнозу аналитиков в течение недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,0/24,2 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 3-11 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 362,50 млн долларов и продал на 45,00 млн долларов. Центробанк снова покупал валюту после недельного перерыва.