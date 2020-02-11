НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 23 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 февраля 2019 года установил курс евро на уровне 26,62 гривен за евро, что на 23 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 12 февраля установлен на таком уровне: 26,6205 гривен за евро (-0,2313 грн). При этом курс евро на 11 февраля составляет 26,8518 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 11 февраля 2020 года, на наличном рынке курс евро снизился на 20 копеек до 26,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,41 (26,64 - 10 февраля), продажи - 26,80 (27,00 - 10 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 26,77 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,73 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,42 гривен за доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 февраля установлен на таком уровне: 24,4236 гривен за 1 доллар (-0,0952 грн). При этом курс доллара на 11 февраля составляет 24,5188 гривен за 1 доллар.