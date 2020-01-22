НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 января 2019 года установил курс евро на уровне 26,98 гривен за евро, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 23 января установлен на таком уровне: 26,9843 гривен за евро (+0,0148 грн). При этом курс евро на 22 января составляет 26,9695 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 22 января 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 8 копеек до 27,12 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,72 (26,64 - 21 января), продажи - 27,12 (27,04 - 21 января) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 27,07 гривен за евро. Курс в покупке составляет 27,03 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,33 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 января установлен на таком уровне: 24,3310 гривен за 1 доллар (+0,0724 грн). При этом курс доллара на 22 января составляет 24,2586 гривен за 1 доллар.