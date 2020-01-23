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НБУ підвищив офіційний курс євро

Новини » Фінанси     23.01.2020 - 18:10
НБУ підвищив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 21 копійку

Національний банк України (НБУ) на 24 січня 2019 року встановив курс євро на рівні 27,19 гривень за євро, що на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 січня встановлено на такому рівні: 27,1989 гривень за євро (+0,2146 грн). При цьому курс євро на 23 січня становить 26,9843 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня 2020 року, на готівковому ринку курс євро зріс на 15 копійок до 27,27 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,83 (26,72 - 22 січня), продажу - 27,27 (27,12 - 22 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 18 копійок до 26,89 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,86 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 24 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,52 гривень за долар, що на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 січня встановлено на такому рівні: 24,5212 гривень за 1 долар (+0,1902 грн). При цьому курс долара на 23 січня становить 24,3310 гривень за 1 долар.

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