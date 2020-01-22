Курс доллара ускорил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 16 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 22 января 2020 года вырос на 16 копеек до 24,45 гривен за доллар, курс в покупке до 24,41 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 27,07 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4100 - 24,4500 грн/доллар, евро 27,0316 - 27,0759 грн/евро, российский рубль 0,3938 - 0,3946 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4100 24,4500 EUR/UAH 27,0316 27,0759 RUB/UAH 0,3938 0,3946

Напомним, 21 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,2600 - 24,2900 грн/доллар, евро 26,9414 - 26,9723 грн/евро, российский рубль 0,3919 - 0,3925 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 22 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 24,40 гривен за доллар, курс евро вырос на 8 копеек до 27,12 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,21 (24,15 - 21 января), продажи - 24,40 (24,36 - 21 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,72 (26,64 - 21 января), продажи - 27,12 (27,04 - 21 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,59 (3,59 - 21 января), продажи 3,94 (3,94 - 21 января) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,33 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 января установлен на таком уровне: 24,3310 гривен за 1 доллар (+0,0724 грн). При этом курс доллара на 22 января составляет 24,2586 гривен за 1 доллар.