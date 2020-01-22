НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 23 січня 2019 року встановив курс євро на рівні 26,98 гривень за євро, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 23 січня встановлено на такому рівні: 26,9843 гривень за євро (+0,0148 грн). При цьому курс євро на 22 січня становить 26,9695 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня 2020 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 8 копійок до 27,12 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,72 (26,64 - 21 січня), продажу - 27,12 (27,04 - 21 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу зріс на 10 копійок до 27,07 гривень за євро. Курс купівлі становить 27,03 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 23 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,33 гривень за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 січня встановлено на такому рівні: 24,3310 гривень за 1 долар (+0,0724 грн). При цьому курс долара на 22 січня становить 24,2586 гривень за 1 долар.