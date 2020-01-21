НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 января 2019 года установил курс евро на уровне 26,96 гривен за евро, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 22 января установлен на таком уровне: 26,9695 гривен за евро (+0,0130 грн). При этом курс евро на 21 января составляет 26,9565 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 21 января 2020 года, на наличном рынке курс евро снизился на 2 копейки до 27,04 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,64 (26,67 - 20 января), продажи - 27,04 (27,06 - 20 января) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже не изменился - 26,97 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,94 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,25 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 января установлен на таком уровне: 24,2586 гривен за 1 доллар (-0,0671 грн). При этом курс доллара на 21 января составляет 24,3257 гривен за 1 доллар.