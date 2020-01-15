НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 января 2019 года установил курс евро на уровне 26,72 гривен за евро, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 января установлен на таком уровне: 26,7269 гривен за евро (+0,0380 грн). При этом курс евро на 15 января составляет 26,6889 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 15 января 2020 года, на наличном рынке снизился на 11 копеек до 26,75 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,34 (26,40 - 14 января), продажи - 26,75 (26,86 - 14 января) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 26,82 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,79 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 января 2020 года установил официальный курс на уровне 23,98 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 января установлен на таком уровне: 23,9821 гривен за 1 доллар (-0,0436 грн). При этом курс доллара на 15 января составляет 24,0257 гривен за 1 доллар.