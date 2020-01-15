Межбанк закрылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся выше 24 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 15 января 2020 года вырос на 5 копеек до 24,05 гривен за доллар, курс в покупке до 24,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 26,82 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,0300 - 24,0500 грн/доллар, евро 26,7982 - 26,8261 грн/евро, российский рубль 0,3909 - 0,3915 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,0300 24,0500 EUR/UAH 26,7982 26,8261 RUB/UAH 0,3909 0,3915

Напомним, 14 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,9700 - 24,0000 грн/доллар, евро 26,6594 - 26,6904 грн/евро, российский рубль 0,3906 - 0,3912 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 15 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 24,08 гривен за доллар, курс евро снизился на 11 копеек до 26,75 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,86 (23,90 - 14 января), продажи - 24,08 (24,15 - 14 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,34 (26,40 - 14 января), продажи - 26,75 (26,86 - 14 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,58 (3,57 - 14 января), продажи 3,90 (3,91 - 14 января) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 января 2020 года установил официальный курс на уровне 23,98 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 января установлен на таком уровне: 23,9821 гривен за 1 доллар (-0,0436 грн). При этом курс доллара на 15 января составляет 24,0257 гривен за 1 доллар.