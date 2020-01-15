НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 16 січня 2019 року встановив курс євро на рівні 26,72 гривень за євро, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 16 січня встановлено на такому рівні: 26,7269 гривень за євро (+0,0380 грн). При цьому курс євро на 15 січня становить 26,6889 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 15 січня 2020 року, на готівковому ринку знизився на 11 копійок до 26,75 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,34 (26,40 - 14 січня), продажу - 26,75 (26,86 - 14 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 26,82 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,79 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 16 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 23,98 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 січня встановлено на такому рівні: 23,9821 гривень за 1 долар (-0,0436 грн). При цьому курс долара на 15 січня становить 24,0257 гривень за 1 долар.