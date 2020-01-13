НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2019 года установил курс евро на уровне 26,62 гривен за евро, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 14 января установлен на таком уровне: 26,6205 гривен за евро. При этом курс евро на 13 января составляет 26,5874 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 13 января 2020 года, на наличном рынке курс снизился на 2 копейки до 26,71 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,28 (26,26 - 11 января), продажи - 26,71 (26,73 - 11 января) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 26,80 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,74 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2020 года установил официальный курс на уровне 23,92 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 января установлен на таком уровне: 23,9275 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 13 января составляет 23,9677 гривен за 100 долларов.