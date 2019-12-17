НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 декабря 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 1 копейку до 26,19 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 18 декабря установлен на таком уровне: 2619,6245 гривен за 100 евро (+1,3872 грн).

При этом курс евро на 17 декабря составляет 2618,2373 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 17 декабря 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 26,20 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 25,85 (25,88 - 16 декабря), продажи - 26,20 (26,25 - 16 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро упал на 5 копеек до 26,16 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,14 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,46 гривен за доллар, что почти на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 декабря установлен на таком уровне: 2346,9132 гривен за 100 долларов (-2,1244 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 17 декабря - 2349,0376 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.