НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 декабря 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 7 копеек до 26,18 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 декабря установлен на таком уровне: 2618,2373 гривен за 100 евро (-7,4288 грн).

При этом курс евро на 16 декабря составляет 2625,6661 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 16 декабря 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 26,25 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 25,88 (25,93 - 13 декабря), продажи - 26,25 (26,29 - 13 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро вырос на 2 копейки до 26,21 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,18 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,4903 гривен за доллар, что почти на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 декабря установлен на таком уровне: 2349,0376 гривен за 100 долларов (-0,7620 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 16 декабря - 2349,7996 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.