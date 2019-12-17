Курс доллара продолжил снижение

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел еще на копейку

В обменных пунктах Украины сегодня, 17 декабря 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 23,50 гривен за доллар, курс евро снизился на 5 копеек до 26,20 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,31 (23,31 - 16 декабря), продажи - 23,50 (23,53 - 16 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,85 (25,88 - 16 декабря), продажи - 26,20 (26,25 - 16 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,46 (3,46 - 16 декабря), продажи 3,78 (3,78 - 16 декабря) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,20-23,50 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 17 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 23,49 гривен за доллар, курс в покупке до 23,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 26,15 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 17 декабря справочный курс на уровне 23,47 грн/доллар, понизив его по сравнению с 16 декабря (23,48). Справочный курс упал до нового минимума с начала 2019 года. Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, 16 декабря члены правления Национального банка Украины и министры экономического блока правительства обсудили монетарную политику в рамках Меморандума о взаимодействии, подписанного в октябре. В рамках встречи речь шла преимущественно об укреплении курса гривны и его влиянии на инфляцию и экономический рост

Аналитики в течение этой недели прогнозируют снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,4/23,6 грн.