ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ повысил официальный курс евро

Новости » Финансы     17.12.2019 - 18:45
НБУ повысил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 декабря 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 1 копейку до 26,19 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 18 декабря установлен на таком уровне: 2619,6245 гривен за 100 евро (+1,3872 грн).

При этом курс евро на 17 декабря составляет 2618,2373 гривен за 100 евро.

НБУ повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 17 декабря 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 26,20 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 25,85 (25,88 - 16 декабря), продажи - 26,20 (26,25 - 16 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро упал на 5 копеек до 26,16 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,14 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,46 гривен за доллар, что почти на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 декабря установлен на таком уровне: 2346,9132 гривен за 100 долларов (-2,1244 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 17 декабря - 2349,0376 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

Курс доллара упал на закрытии межбанка Курс доллара упал до нового минимума за четыре года
Новости Украины Курс еврокурс НБУКурс гривны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь