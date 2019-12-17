НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 18 грудня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 1 копійку до 26,19 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 18 грудня встановлено на такому рівні: 2619,6245 гривень за 100 євро (+1,3872 грн).

При цьому курс євро на 17 грудня становить 2618,2373 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 26,20 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 25,85 (25,88 - 16 грудня), продажу - 26,20 (26,25 - 16 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро впав на 5 копійок до 26,16 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,14 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 18 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,46 гривень за долар, що майже на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 грудня встановлено на такому рівні: 2346,9132 гривень за 100 доларів (-2,1244 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 17 грудня - 2349,0376 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.