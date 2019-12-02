НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 8 копеек до 26,40 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 3 декабря установлен на таком уровне: 2640,8191 гривен за 100 евро (8,1837 грн).

При этом курс евро на 2 декабря составляет 2632,6354 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 2 декабря 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,51 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,18 (26,19 - 29 ноября), продажи - 26,51 (26,52 - 29 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро вырос на 7 копеек до 26,45 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,43 грн за евро.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,95 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 декабря установлен на таком уровне: 2395,7354 гривен за 100 долларов (-1,4922 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 2 декабря - 2397,2276 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) - 2395,0773 гривен за 100 долларов.