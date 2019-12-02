Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар находится на уровнях января 2016 года

Курс доллара на межбанке в продаже 2 декабря 2019 года снизился на 4 копейки до 23,95 гривен за доллар, курс в покупке до 23,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 26,45 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,9300 - 23,9500 грн/доллар, евро 26,4314 - 26,4511 грн/евро, российский рубль 0,3720 - 0,3727 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9300 23,9500 EUR/UAH 26,4314 26,4511 RUB/UAH 0,3720 0,3727

Напомним, 29 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,9600 - 23,9900 грн/доллар, евро 26,3638 - 26,3890 грн/евро, российский рубль 0,3729 - 0,3735 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 2 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 24,04 гривен за доллар, курс евро снизился на 1 копейку до 26,51 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,87 (23,88 - 29 ноября), продажи - 24,04 (24,06 - 29 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,18 (26,19 - 29 ноября), продажи - 26,51 (26,52 - 29 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,51 - 29 ноября), продажи 3,79 (3,80 - 29 ноября) грн за 10 рублей.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,95 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 декабря установлен на таком уровне: 2395,7354 гривен за 100 долларов (-1,4922 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 2 декабря - 2397,2276 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) - 2395,0773 гривен за 100 долларов.