НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 1 копейку до 27,90 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 22 октября установлен на таком уровне: 2790,4742 гривны за 100 евро (+0,5659 грн).

При этом курс евро на 21 октября составляет 2789,9083 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 21 октября 2019 года, на наличном рынке в продаже курс евро вырос на 34 копейки до 27,92 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,40 (27,11 - 17 октября), продажи - 27,92 (27,58 - 17 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 28,05 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,55 (27,40 - 18 октября), продажи - 28,05 (27,92 - 18 октября) грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,97 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 октября установлен на таком уровне: 2497,5156 гривен за 100 долларов (-5,9915 гривен).