НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 4 копейки до 27,09 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 октября установлен на таком уровне: 2709,7355 гривны за 100 евро (+4,0137 грн).

При этом курс евро на 11 октября составляет 2705,7218 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 11 октября 2019 года, на наличном рынке в продаже курс евро снизился на 2 копейки до 27,31 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,87 (26,84 - 10 октября), продажи - 27,31 (27,33 - 10 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 27,27 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,23 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,53 гривен за доллар, не изменив по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 октября установлен на таком уровне: 2453,804 гривен за 100 долларов (+0,7469 гривен).