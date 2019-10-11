Курс доллара продолжает снижаться

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллара опустился ниже уровня 24,50 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 октября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 25,80 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 27,31 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,46 (24,52 - 10 октября), продажи - 24,80 (24,84 - 10 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,87 (26,84 - 10 октября), продажи - 27,31 (27,33 - 10 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,48 - 10 октября), продажи 3,86 (3,86 - 10 октября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,60-25,05 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, сегодня межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 24,48 гривен за доллар, курс в покупке до 24,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 26,95 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,49 грн/доллар, снизив его по сравнению с 10 октября (24,52). Таким образом, официальный курс на 15 октября будет установлен примерно на этом же уровне.

Напомним, по данным НБУ, переход НБУ к плавающему курсу гривны к доллару привел к тому, что сезонные колебания на валютном рынке начали сглаживаться. Как заявил в интервью РБК-Украина замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, в этом году отсутствовала традиционная девальвация в сентябре. При этом в декабре также ее может не быть.

Отметим, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что эффект укрепления национальной валюты обычно сказывается на динамике потребительских цен с определенной задержкой.