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Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Финансы    07.10.2019 - 17:10
Курс доллара снизился на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 7 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 7 октября 2019 года снизился на 7 копеек до 24,76 гривен за доллар, курс в покупке до 24,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,22 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7200 - 24,7600 грн/доллар, евро 27,1796 - 27,2236 грн/евро, российский рубль 0,3807 - 0,3818 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,7200

24,7600

EUR/UAH

27,1796

27,2236

RUB/UAH

0,3807

0,3818

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 4 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7800 - 24,8300 грн/доллар, евро 27,1836 - 27,2360 грн/евро, российский рубль 0,3833 - 0,3843 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,86 гривен за доллар, что на 25 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 октября установлен на таком уровне: 2486,7568 гривен за 100 долларов (+25,5747 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 7 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 22 копейки до 25,17 гривен за доллар, курс евро вырос на 24 копейки до 27,65 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,75 (24,55 - 4 октября), продажи - 25,17 (24,95 - 4 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,01 (26,80 - 4 октября), продажи - 27,65 (27,41 - 4 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,50 (3,47 - 4 октября), продажи 3,89 (3,86 - 4 октября) грн за 10 рублей.

НБУ пояснил ситуацию на валютном рынке НБУ повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
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