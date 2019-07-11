Доллар и евро резко выросли на наличном рынке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 23 копейки, евро на 34 копейки

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 июля 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 23 копейки до 26,10 гривен за доллар, в покупке на 17 копеек до 25,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 34 копейки до 29,44 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50 - 26,00 (25,40 - 25,80 - 10 июля), продажи 26,00 - 26,25 (25,80 - 26,10 - 10 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,76 (25,59 - 10 июля), продажи - 26,10 (25,87 - 10 июля) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,60 - 29,15 (28,30 - 28,85 - 10 июля), продажи 29,15 - 29,65 (28,90 - 29,50 - 10 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,87 (28,58 - 10 июля), продажи - 29,44 (29,10 - 10 июля) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 10 июля), продажи - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 10 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,79 (3,76 - 10 июля), продажи 4,14 (4,08 - 10 июля) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,7900 - 25,8300 грн/доллар, евро 29,0653 - 29,1078 грн/евро, российский рубль 0,4092 - 0,4103 грн/рубль.