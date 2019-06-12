НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 12 копеек до 29,89 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 июня установлен на таком уровне 2989,4863 гривны за 100 евро (+12,4452 грн).

При этом курс евро на 12 июня составляет 2977,0411 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 12 июня 2019 года, наличный курс в продаже вырос на 20 копеек до 30,13 гривен. Курс покупки евро составляет 29,15 - 29,80 (29,10 - 29,70 - 11 июня), продажи 29,90 - 30,50 (29,70 - 30,25 - 11 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,65 (29,46 - 11 июня), продажи - 30,13 (29,93 - 11 июня) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже не изменился - 29,97 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,93 грн/евро.