НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 24 копейки до 29,38 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 22 мая установлен на таком уровне 2938,4978 гривны за 100 евро (+24,0871 грн).

При этом курс евро на 22 мая составляет 2914,4107 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 22 мая 2019 года, наличный курс в продаже вырос на 8 копеек до 29,53 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 28,70 - 29,35 (28,80 - 29,25 - 21 мая), продажи 29,30 - 29,70 (29,25 - 29,60 - 21 мая) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,05 (28,98 - 21 мая), продажи - 29,53 (29,45 - 21 мая) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 29,36 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,32 грн/евро.