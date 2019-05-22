Курс доллара вырос на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 14 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 22 мая 2019 года вырос на 14 копеек до 26,30 грн/доллар, курс в покупке до 26,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 29,36 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2600 - 26,3000 грн/доллар, евро 29,3219 - 29,3613 грн/евро, российский рубль 0,4085 - 0,4094 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,2600 26,3000

EUR/UAH 29,3219 29,3613

RUB/UAH 0,4085 0,4094

Напомним, 21 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,1400 - 26,1650 грн/доллар, евро 29,1487 - 29,1739 грн/евро, российский рубль 0,4047 - 0,4052 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,30 грн/доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Официальный курс гривны к доллару на 23 мая установлен на таком уровне: 2630,4698 гривен за 100 долларов (+19,2247 гривен).

Отметим, министр Кабинета министров Александр Саенко сегодня заявил, что миссия МВФ решила покинуть Киев. "Произошли определенные политические события. Миссия МВФ, учитывая, что действительно объективно роспуск Верховной рады, не сформирована по существу новая власть, новое правительство, она прекратила миссию в Украине", - сказал Саенко на конференции и добавил, что возникают события, которые дестабилизируют ситуацию.