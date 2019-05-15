НБУ підвищив офіційний курс євро

Єдина європейська валюта подорожчала на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 16 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 1 копійку до 29,49 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 16 травня, встановлений на такому рівні 2949,4081 гривні за 100 євро (+12,3638 грн).

При цьому курс євро на 15 травня становить 2937,0443 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 14 копійок до 29,76 гривень за євро. Курс покупки євро складає 28,95 - 29,55 (28,90 - 29,40 - 14 травня), продажу 29,55 - 30,00 (29,45 - 29,85 - 14 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,25 (29,18 - 14 травня), продажу - 29,76 (29,62 - 14 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 29,48 гривень за євро. Курс покупки становить 29,45 грн/євро.