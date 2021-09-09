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НБУ повысил официальный курс доллара после трех дней снижения

Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 9 сентября установлен на уровне 26,74 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос после падения в течение трех дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,7452 гривен за 1 доллар (+0,0135 грн). При этом курс доллара на 8 сентября составляет: 26,7317 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 8 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 26,74 гривен за доллар, курс в покупке до 26,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 31,65 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели сильного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,85 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.

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