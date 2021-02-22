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НБУ повысил официальный курс доллара менее чем на 1 копейку

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 07:45
НБУ повысил официальный курс доллара менее чем на 1 копейку Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,84 гривен за доллар. Курс вырос менее чем 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 февраля установлен на таком уровне: 27,8468 гривен за 1 доллар (+0,0007 грн). При этом курс доллара на 19 февраля составляет: 27,8461 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара менее чем на 1 копейку

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.

НБУ повысил официальный курс доллара менее чем на 1 копейку

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,87 гривен за доллар, курс в покупке до 27,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 33,75 гривен за евро.

Прогноз

Данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.

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