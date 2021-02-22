ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ підвищив офіційний курс долара менш ніж на 1 копійку

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 07:45
НБУ підвищив офіційний курс долара менш ніж на 1 копійку Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 лютого встановлено на такому рівні: 27,8468 гривень за 1 долар (+0,0007 грн). При цьому курс долара на 19 лютого складає: 27,8461 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара менш ніж на 1 копійку

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.

НБУ підвищив офіційний курс долара менш ніж на 1 копійку

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 19 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,87 гривень за долар, курс купівлі до 27,84 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 33,75 гривень за євро.

Прогноз

Дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Курс долара курс НБУ Курс гривні
NEWS
Адаптивний карантин 2.0. Коли і як будуть діяти нові обмеження
Адаптивний карантин 2.0. Коли і як будуть діяти нові обмеження
DAILY
Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ