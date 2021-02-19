Межбанк открылся небольшим ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,87 гривен за доллар, курс в покупке до 27,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 33,75 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,8500 - 27,8700 грн/доллар, евро 33,7291 - 33,7505 грн/евро, российский рубль 0,3767 - 0,3771 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,84 гривен за доллар. Курс снизился на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 19 февраля установлен на таком уровне: 27,8461 гривен за 1 доллар (-0,0577 грн). При этом курс доллара на 18 февраля составляет: 27,9038 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.