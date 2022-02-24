НБУ повысил официальный курс доллара максимума с февраля 2015 года

Официальный курс гривны к доллару на 24 февраля 2022 года установлен на уровне 29,25 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 февраля 2022 года установил курс на таком уровне: 29,2549 гривен за 1 доллар (+0,2672 грн). При этом курс доллара на 23 февраля составляет: 28,9877 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 27 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)