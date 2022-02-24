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НБУ підвищив офіційний курс долара максимуму з лютого 2015 року

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 06:20
НБУ підвищив офіційний курс долара максимуму з лютого 2015 року Фото: курс долара виріс на 27 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 24 лютого 2022 року встановлений на рівні 29,25 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 24 лютого 2022 року встановив курс на такому рівні: 29,2549 гривень за 1 долар (+0,2672 грн). При цьому курс долара на 23 лютого становить: 28,9877 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара максимуму з лютого 2015 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс зріс на 27 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара максимуму з лютого 2015 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 23 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 4 копійки до 29,10 гривень за долар, курс в покупці до 29,08 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 32,99 гривень за євро.

До 15: 30 курс долара піднявся вище 29,50 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, в лютому 2022 року гривня може продовжити зниження при збереженні геополітичних ризиків. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 30,1 - 30,7 грн, євро - в діапазоні 32,8-33,5 грн.

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