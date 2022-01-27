НБУ повысил официальный курс доллара до максимума с января 2018 года

Официальный курс гривны к доллару на 27 января установлен на уровне 28,79 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за четыре года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 января 2021 года установил курс на таком уровне: 28,7984 гривен за 1 доллар (+0,1326 грн). При этом курс доллара на 26 января составляет: 28,6658 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 января 2022 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,74 гривен за доллар, курс в покупке до 28,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 31,21 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.