НБУ повысил официальный курс доллара до максимума за 7,5 месяцев

Официальный курс гривны к доллару на 12 января установлен на уровне 27,50 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь с половиной месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 января 2021 года установил курс на таком уровне: 27,5093 гривен за 1 доллар (+0,0095 грн). При этом курс доллара на 11 января составляет: 27,4998 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 января 2022 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,52 гривен за доллар, курс в покупке до 27,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 31,21 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.