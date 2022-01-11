Межбанк открылся снижением курса доллара
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 января 2022 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,52 гривен за доллар, курс в покупке до 27,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 31,21 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 27,5000 - 27,5200 грн/доллар, евро 31,1960 - 31,2186 грн/евро, российский рубль 0,3676 - 0,3680 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару 10 января закрылись в диапазоне: доллар 27,5200 - 27,5300 грн/доллар, евро 31,0725 - 31,0923 грн/евро, российский рубль 0,3656 - 0,3660 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 11 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,49 гривен за доллар. Курс вырос менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь месяцев. Выше курс был только 31 мая 2021 года - 27,5004 гривен за доллар.
Прогноз
По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.