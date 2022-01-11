Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 января 2022 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,52 гривен за доллар, курс в покупке до 27,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 31,21 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,49 гривен за доллар. Курс вырос менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь месяцев. Выше курс был только 31 мая 2021 года - 27,5004 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.